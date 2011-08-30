＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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8月30日─9月6日
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発表時間 指標名 予想 前回
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３０日（火）
０５３０ＧＭＴ ４─６月インドＧＤＰINGDPQ=ECI 7.6 7.8
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
（業況感指数） 0.15 0.45
（景況感指数） 100.5 103.2
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ６月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]
（季調済前月比、％) 0.0 0.0
（季調前前月比、％) N/A 1.0
（前年比、％) -4.6 -4.5
１４００ＧＭＴ ８月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
（指数） 52.0 59.5
３１日（水）
０６００ＧＭＴ ７月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
（前月比、％） -1.6 6.3
（前年比、％） N/A -1.0
０８００ＧＭＴ ８月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
（失業者数増減・季調済／1000人） -10 -11
（失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9
（失業率・季調済／％） 7.0 7.0
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHIX=ECI]
（前年比、％） 2.5 2.5
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
（％） 9.9 9.9
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
（1000人） N/A 66.414
１２１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
（増減、1000人） 100 114
１３４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI]
（指数） 53.5 58.8
１４００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI]
（耐久財受注／前月比、％）N/A 4.0
（速報値）
１４００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
（前月比、％） 1.9 -0.8
９月１日（木）
０１００ＧＭＴ ８月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 50.7
０１３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
（前月比、％） 0.3 -0.1
０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI]
（前期比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 2.8
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMMF=ECI]
（指数） 49.7 49.7
（8月速報）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（8/27までの週、1000件） 410 417
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値
（労働省）[USLCTS=ECI]
（労働生産性／前期比、年率％） -0.5 -0.3
（単位労働コスト／前期比、年率％） 2.4 2.2
（Q2速報）
１４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
（指数） 48.5 50.9
１４００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
（前月比、％） 0.2 0.2
８月米自動車販売台数
８月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
２日（金）
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.5 0.0
（前年比、％） 6.1 5.9
１２３０ＧＭＴ ８月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 75 117
（民間部門雇用者数増減、1000人） 105 154
（失業率、％） 9.1 9.1
５日（月）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） N/A 51.5
（8月速報）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） N/A 51.1
（8月速報）
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.9
（前年比、％） N/A -0.4
６日（火）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI]
（10億豪ドル） N/A -10.45
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
（前期比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A 1.7
（速報値） （Q*）
１０００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） N/A 1.8
１４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
（総合指数・ＮＭＩ） 51.5 52.7
（景気指数） N/A 56.1
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