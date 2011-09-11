再送：〔今週の主要材料〕海外市場

＊指標予定を更新して再送します。
日本時間はＧＭＴプラス９時間
米東部夏時間はＧＭＴマイナス４時間
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【９月１２─１６日の海外経済指標】 予想 前回
１２日（月）
０１３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI]
（10億豪ドル） 1.90 2.052
１３日（火）
０５３０ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
（ＥＵ基準、前月比、％） 0.3 -0.5
（ＥＵ基準、前年比、％） 2.2 2.1
０６４５ＧＭＴ ７月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -3.4
０８３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） 0.6 0.0
（前年比、％） 4.5 4.4
ＲＰＩ（前月比、％） 0.5 -0.2
（前年比、％） 5.1 5.0
ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.5 -0.3
（前年比、％） 5.2 5.0
０８３０ＧＭＴ ７月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
（10億ポンド） -8.50 -8.873
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸入物価／前月比、％） -0.8 0.3
（輸出物価／前月比、％） 0.0 -0.4
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
（10億ドル） -132.0 -129.4
１４日（水）
０８３０ＧＭＴ ７月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.9 7.9
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） 1.5 -0.7
（前年比、％） 4.6 2.9
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） -0.1 0.2
（コア指数／前月比、％） 0.2 0.4
１２３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） 0.2 0.5
（自動車除く／前月比、％）0.2 0.5
１４００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.5 0.3
１５日（木）
０８３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） -0.3 0.2
（前年比、％） -0.1 0.0
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） 0.2 -0.6
（前年比、％） 2.5 2.5
１２３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.5
（指数／前年比、％) 3.6 3.6
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.2
（コア指数／前年比、％) 1.9 1.8
１２３０ＧＭＴ ８月米実質所得（労働省）[USEARN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） -4.00 -7.72
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI]
(10億ドル） -122.50 -119.27
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（9/10までの週、1000件） 410 414
１３１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.1 0.9
（設備稼働率、％） 77.5 77.5
１４００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 -15.0 -30.7
２２００ＧＭＴ ８月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.86
１６日（金）
０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -3.3
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A 0.9
１３００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI]
（指数） 56.5 55.7
（8月確報）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【９月１２─１６日の海外行事予定】
１２日（月）
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１５４５ＧＭＴ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のコーン前副議長が
全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）会合で講演
１７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札
２０００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が全米企業エコノミスト協会
（ＮＡＢＥ）の会合で講演「米経済の再生」（ダラス）
国際決済銀行（ＢＩＳ）主要国中央銀行総裁会議
中国、台湾［中秋節］、韓国［秋夕］は休場
１３日（火）
００００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が同地区連銀の会合であいさつ
（セントルイス）
１４３０ＧＭＴ 財政赤字削減策を協議する米議会パネルの初公聴会
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
１８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
香港［中秋節翌日］、韓国［秋夕］は休場
１４日（水）
１７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表
１５日（木）
０７３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表
０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
１４００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済の課題について講演
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
欧州委員会が最新の２０１１年経済見通しを発表
１６日（金）
ＥＵ財務相非公式理事会（１７日まで、ポーランド・ウロツワフ）
インド中銀金融政策決定会合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
［東京 １２日 ロイター］
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文