＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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9月1─8日
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発表時間 指標名 予想 前回
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９月１日（木）
０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI]
（前期比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 2.8
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMMF=ECI]
（指数） 49.7 49.7
（8月速報）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（8/27までの週、1000件） 410 417
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値
（労働省）[USLCTS=ECI]
（労働生産性／前期比、年率％） -0.5 -0.3
（単位労働コスト／前期比、年率％） 2.4 2.2
（Q2速報）
１４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
（指数） 48.5 50.9
１４００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
（前月比、％） 0.2 0.2
８月米自動車販売台数
８月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
２日（金）
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.5 0.0
（前年比、％） 6.1 5.9
１２００ＧＭＴ 第２・四半期ブラジルＧＤＰ
（前期比、％） 0.8 1.3
（前年比、％） 3.2 4.2
１２３０ＧＭＴ ８月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 75 117
（民間部門雇用者数増減、1000人） 105 154
（失業率、％） 9.1 9.1
５日（月）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） N/A 51.5
（8月速報）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） N/A 51.1
（8月速報）
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.9
（前年比、％） N/A -0.4
６日（火）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI]
（10億豪ドル） N/A -10.45
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
（前期比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A 1.7
（速報値） （Q*）
１０００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） N/A 1.8
１４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
（総合指数・ＮＭＩ） 51.5 52.7
（景気指数） N/A 56.1
７日（水）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI]
（前期比、％） N/A -1.2
（前年比、％） N/A 1.0
０８３０ＧＭＴ ７月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
（前月比、％） N/A 0.0
（前年比、％） N/A -0.3
０８３０ＧＭＴ ７月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
（前月比、％） N/A -0.4
（前年比、％） N/A 2.1
１０００ＧＭＴ ７月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
（前月比、％） N/A -1.1
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
８日（木）
０１３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
就業者数増減（前月比、万人） N/A 0.01
失業率（％） N/A 5.1
０６００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
（億ユーロ） N/A 115
０６４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -5.598
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（9/3までの週、1000件） N/A N/A
１２３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） N/A -53.07
１９００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
（前月比増、10億ドル） N/A 15.53
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