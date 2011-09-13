＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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9月13─20日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１３日（火）
０５３０ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
（ＥＵ基準、前月比、％） 0.3 -0.5
（ＥＵ基準、前年比、％） 2.2 2.1
０６４５ＧＭＴ ７月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -3.4
０８３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） 0.6 0.0
（前年比、％） 4.5 4.4
ＲＰＩ（前月比、％） 0.5 -0.2
（前年比、％） 5.1 5.0
ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.5 -0.3
（前年比、％） 5.2 5.0
０８３０ＧＭＴ ７月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
（10億ポンド） -8.50 -8.873
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸入物価／前月比、％） -0.8 0.3
（輸出物価／前月比、％） 0.0 -0.4
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
（10億ドル） -132.0 -129.4
１４日（水）
０８３０ＧＭＴ ７月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.9 7.9
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） 1.5 -0.7
（前年比、％） 4.6 2.9
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） -0.1 0.2
（コア指数／前月比、％） 0.2 0.4
１２３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） 0.2 0.5
（自動車除く／前月比、％）0.3 0.5
１４００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.5 0.3
１５日（木）
０８３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） -0.3 0.2
（前年比、％） -0.1 0.0
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） 0.2 -0.6
（前年比、％） 2.5 2.5
１２３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.5
（指数／前年比、％) 3.6 3.6
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.2
（コア指数／前年比、％) 1.9 1.8
１２３０ＧＭＴ ８月米実質所得（労働省）[USEARN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） -4.00 -7.72
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI]
(10億ドル） -122.50 -119.27
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（9/10までの週、1000件） 410 414
１３１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.1 0.9
（設備稼働率、％） 77.5 77.5
１４００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 -15.0 -30.7
２２００ＧＭＴ ８月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.86
１６日（金）
０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -3.3
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A 0.9
１３００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI]
（指数） 56.5 55.7
（8月確報）
１９日（月）
１４００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） N/A 15
２０日（火）
０６００ＧＭＴ ８月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.7
（前年比、％） N/A 5.8
０９００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） N/A ‐37.6
（現況指数） N/A 53.5
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 59.0 60.4
（許可件数／年率、万戸） 59.2 60.1
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
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