8月の英ＣＰＩは前月比＋0.6％・前年比＋4.5％、予想通り上昇が加速

Investing |
［ロンドン １３日 ロイター］ 英国立統計局が１３日発表した８月の消費者物価指
数（ＣＰＩ）は前月比０．６％上昇、前年比４．５％上昇となり、上昇率は７月から加速
した。
市場予想も前月比０．６％上昇、前年比４．５％上昇だった。
8月 7月
ＣＰＩ（ＨＩＣＰ、ＥＵ基準消費者物価指数）
前月比（％） 0.6 UNCH
前年比（％） 4.5 4.4
コアＣＰＩ（エネルギー、食品、アルコール、たばこを除く）
前月比（％） 0.7 UNCH
前年比（％） 3.1 3.1
小売物価指数（ＲＰＩ）
前月比（％） 0.6 -0.2
前年比（％） 5.2 5.0
実勢インフレ率（ＲＰＩＸ、住宅ローン金利分を除く）
前月比（％） 0.6 -0.3
前年比（％） 5.3 5.0
コンセンサス予想（％）
前月比 前年比
ＣＰＩ -0.1 4.3
ＲＰＩ -0.2 5.0
ＲＰＩＸ -0.2 5.1
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ビットコイン投資の罠
中国当局の規制リスクや価格急変リスクを考えると、ビットコインを投資として捉えるのは合理的ではないとＢＢＨの村田雅志氏は指摘。 記事の全文
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文