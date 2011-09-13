8月の英ＣＰＩは前月比＋0.6％・前年比＋4.5％、予想通り上昇が加速

［ロンドン １３日 ロイター］ 英国立統計局が１３日発表した８月の消費者物価指

数（ＣＰＩ）は前月比０．６％上昇、前年比４．５％上昇となり、上昇率は７月から加速

した。

市場予想も前月比０．６％上昇、前年比４．５％上昇だった。

8月 7月

ＣＰＩ（ＨＩＣＰ、ＥＵ基準消費者物価指数）

前月比（％） 0.6 UNCH

前年比（％） 4.5 4.4

コアＣＰＩ（エネルギー、食品、アルコール、たばこを除く）

前月比（％） 0.7 UNCH

前年比（％） 3.1 3.1

小売物価指数（ＲＰＩ）

前月比（％） 0.6 -0.2

前年比（％） 5.2 5.0

実勢インフレ率（ＲＰＩＸ、住宅ローン金利分を除く）

前月比（％） 0.6 -0.3

前年比（％） 5.3 5.0

コンセンサス予想（％）

前月比 前年比

ＣＰＩ -0.1 4.3

ＲＰＩ -0.2 5.0

ＲＰＩＸ -0.2 5.1