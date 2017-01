欧州経済通貨同盟は存続の危機、シュタルクＥＣＢ専務理事が共同執筆リポートで指摘

[フランクフルト 22日 ロイター] 欧州中央銀行(ECB)は22日、辞意を表明したシュタルク専務理事らが共同執筆したリポートを公表した。リポートは、一部ユーロ導入国の放漫財政、それによるソブリン債務危機で欧州経済通貨同盟(EMU)は存続の危機に瀕していると指摘した。

「The stability and growth pact: Crisis and reform」と題したリポートは「ユーロ圏の財政不均衡の深刻化、導入国の厳しい状況は、EMU自体の持続可能性とともに安定性、成長、雇用にも悪影響を及ぼすリスクをもたらしている」と指摘。

欧州連合(EU)の財政規律などに関する合意を守らない国は、経済に関する権限をEUに移譲すべきとした。

財政ガバナンスを強化する措置として、財政調整プログラムが進まない場合は、管財人による管理のような措置をとることなどを提唱した。

リポートは、シュタルク専務理事、Ludger Schuknecht氏、Philippe Moutot氏、Philipp Rother氏の共同執筆で作成された。

リポートは以下のサイトでご覧になれます。

For a copy of the study, titled "The stability and growth pact: Crisis and reform", click on: here