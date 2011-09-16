＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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9月16─23日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１６日（金）
０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -3.3
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A 0.9
１３００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI]
（指数） 56.5 55.7
（8月確報）
１９日（月）
１４００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） N/A 15
２０日（火）
０６００ＧＭＴ ８月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.7
（前年比、％） N/A 5.8
０９００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） ‐47.8 ‐37.6
（現況指数） N/A 53.5
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 59.0 60.4
（許可件数／年率、万戸） 59.2 60.1
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
２１日（水）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.75 4.67
２２日（木）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） N/A 49.0
（8月改定）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） N/A 51.5
（8月改定）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
（指数） N/A 50.7
（8月改定）
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） N/A ‐0.7
（前年比、％） N/A 11.1
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（9/17までの週、1000件） N/A 428
１４００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.5
１４００ＧＭＴ ７月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A 0.9
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