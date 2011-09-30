追加：欧州財政問題関連ヘッドライン一覧

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☆＝日本時間２９日正午までに配信された記事です。
◎ドイツがＥＦＳＦ拡充案可決し混乱回避、ユーロ圏は今後も課題に直面
[ID:nJT8997492]
◎仏大統領が30日にギリシャ首相と会談、終了後に独仏の支援方針表明
[ID:nJT8997540]
◎ＩＭＦなど3者調査団との協議再開、前向きな雰囲気＝ギリシャ財務省
[ID:nJT8997188]
◎ＥＦＳＦのレバレッジ活用、3日のユーロ圏財務相会合で決定する公算小さい
＝関係筋[ID:nJT8997364]
《欧州要人発言》
◎ＥＦＳＦ拡充の批准、10月半ばまでに完了の見通し＝ユーログループ議長
[ID:nJT8997250]
◎ドイツ政府、ＥＦＳＦのレバレッジ望まず＝レスラー経済技術相[ID:nJT8996990]
◎ＥＦＳＦ拡充、10月半ばまでの批准完了に自信＝欧州委員会[ID:nTK8996810]
◎ＥＦＳＦに関して「テコ」という言葉を使ったことはない＝ショイブレ独財務相
[ID:nTK8996484]
《ＥＦＳＦ機能拡充案採決関連》
◎〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏各国のＥＦＳＦ機能拡充案批准状況[ID:nTK8997556]
◎独議会がＥＦＳＦ拡充案を大差で可決、連立与党で過半数確保[ID:nJT8996846]
◎エストニア議会、ＥＦＳＦ拡充案を可決[ID:nJT8997404]
◎キプロス議会がＥＦＳＦ拡充案を可決、ほぼ全会一致[ID:nJT8997102]
☆◎スロバキア政府、ＥＦＳＦ拡充で連立与党に妥協案を提示 議会通過の可能性も
[ID:nTK8995694]
☆◎スロバキア、10月17─18日のＥＵ首脳会議前にＥＦＳＦ拡充案採決すべき＝首相
[ID:nJT8995202]
☆◎フィンランド議会、ＥＦＳＦ拡充案を承認[ID:nJT8995176]
☆◎スロベニア議会、ＥＦＳＦ拡充を承認[ID:nJT8008185]
☆◎オーストリア、ＥＦＳＦ拡充案を30日に採決へ[ID:nTK8008475]
《その他発言・報道など》
◎欧州銀の第3四半期決算、ギリシャ国債に関し現実的な評価損計上迫られる可能性
[ID:nJT8997740]
◎ギリシャ支援への民間寄与、再交渉すれば不信感拡大に＝独銀行連盟
[ID:nJT8996820]
◎ＥＣＢ総裁と伊中銀総裁、8月にイタリア首相に財政均衡と構造改革求める
＝伊紙[ID:nTK8996430]
◎中国がユーロ圏支援するには、債務問題解決への明確な見通しが必要
＝中国投資監事長[ID:nTK8996658]
《データ・市場の動き》
◎〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏各国のＥＦＳＦ機能拡充案批准状況[ID:nTK8997556]
◎短期金融市場でＥＣＢの10月利下げ観測が後退、当局者発言や独指標受け
[ID:nJT8997200]
◎イタリア国債入札、10年債利回りはユーロ導入以来最高の5.86％に
[ID:nTK0515703]
◎9月のユーロ圏景況感指数は95.0に低下、予想も下回る[ID:nTK8996752]
◎9月の独失業者数減少幅は予想上回る2万6000人、失業率は東西統一後最低の6.9％
[ID:nTK8996588]
☆◎〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏ソブリンＣＤＳの取引状況（9月23日までの週）
[ID:nTK8995980]
《規制関連》
◎ギリシャ当局、株式空売り禁止措置の延長を決定 12月9日まで[ID:nJT8997436]
☆◎欧州議会、財政協定違反国に対する制裁措置強化案を承認[ID:nJT8995512]
☆◎ＥＵ、域内での金融取引税導入を正式提案 英国はあらためて反対[ID:nJT8995220]
☆◎仏・伊・スペイン、株式空売り規制を延長＝欧州証券市場機構[ID:nJT8995438]
《分析・解説記事》
◎〔ＥＣＢフォーカス〕債務危機深刻化でささやかれ始めたＥＣＢの量的緩和
[ID:nTK8998248]
☆◎COLUMN-ギリシャのデフォルト先延ばしはリスクの高いギャンブル
＝マーチン・フェルドシュタイン氏[ID:nTK8994484]
☆◎〔情報ＢＯＸ〕ＥＵ／ＩＭＦの支援条件達成に向けたギリシャの取り組み
[ID:nTK8008813]
☆◎〔情報ＢＯＸ〕年末までに償還迎えるギリシャ国債[ID:nTK8001973]
☆◎〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏債務危機、今後の主な日程[ID:nTK8002011]
☆◎〔Ｑ＋Ａ〕欧州債務危機解決に向け検討されている選択肢[ID:nTK8006847]
☆◎〔シナリオ〕考え得るユーロ圏の救済スキーム強化手法[ID:nTK8004859]
☆◎〔Ｑ＋Ａ〕ユーロ圏共同債、ソブリン債務危機の打開策となるか[ID:nTK8993875]
［東京 ３０日 ロイター］
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