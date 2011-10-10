上海外為市場＝人民元が対ドルで最高値更新、終値6.3486元

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［上海 １０日 ロイター］ 国慶節連休明け１０日の上海外国為替市場の人民元相場は、対ドルの銀行間取引CNY=CFXSで急伸し、１ドル＝６．３４８６元と、終値ベースで切り上げ後最高値で引けた。前営業日（３０日）終値は６．３８５９元。
人民元は銀行間取引で一時６．３４５３元まで上昇。安値は６．３８５０元。
中国人民銀行（中央銀行）はこの日、人民元の対ドル基準値を６．３５８６元に設定した。これは連休前３０日の基準値６．３５４９元に比べ、元安・ドル高の水準。
人民元の対円相場終値は１００円＝８．２８３２元（前営業日終値は８．３１８５元）、対ユーロ相場終値は１ユーロ＝８．５９９８元（同８．６２６０元）。
ドル／人民元の１年物ノンデリバラブル・フォワード（ＮＤＦ）CNY1YNDFOR=は取引終盤で６．３４８０元と、３０日終値の６．４３２０元に比べ元高・ドル安の水準。
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