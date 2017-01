インドネシア総選挙最終結果、最大野党・闘争民主党が第1党

5月9日、インドネシア総選挙委員会は、4月9日に実施された総選挙の最終結果を公表。最大野党・闘争民主党の得票率が18.9%となり、第1党となった。写真左は同党のウィドド・ジャカルタ知事。ジャカルタで4月9日撮影(2014年 ロイター/Beawiharta)Jakarta governor and presidential candidate from the Indonesian Democratic Party-Struggle (PDI-P) party, Joko Widodo, and his wife Iriana cast...

Reuters/Beawiharta (INDONESIA - Tags: POLITICS ELECTIONS) - RTR3KHY6