米国拠点の株式ファンド、週間の資金流出が9月以来の高水準＝リッパー

[ニューヨーク 7日 ロイター] - トムソン・ロイター傘下の投信情報会社リッパーが公表したデータによると、1月6日までの1週間に、米国を拠点とする株式ファンドから差し引きで122億ドル超の資金が流出した。流出額は昨年9月以来の高水準となった。

中国減速に対する懸念が米市場の重しとなる中、ミューチュアルファンドと上場投資信託(ETF)の両方で資金が流出。課税債券ファンドは27億ドルが流出した。

リッパーの調査アナリスト、パット・キオン氏は「市場は年末に不安定だったが、年が明けてさらに悪化した」と述べた。

リッパーのデータによると、過去9週間のうち資金が流出したのは7週間。しかしこれまで強気だったETF投資家が株式ファンドから資金を引き揚げたのは、昨年10月以来となった。

Sector Flow Chg % Assets Assets Count

($Bil) ($Bil) All Equity Funds -12.044 -0.23 4,935.749 11,929 Domestic Equities -12.201 -0.34 3,481.014 8,486 Non-Domestic Equities 0.157 0.01 1,454.735 3,443 All Taxable Bond Funds -2.671 -0.12 2,156.897 6,108 All Money Market Funds -16.712 -0.72 2,291.054 1,138 All Municipal Bond Funds 0.993 0.28 362.586 1,503