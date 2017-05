米拠点ファンド、安全資産に資金流入　地政学リスクで＝リッパー

[ニューヨーク 13日 ロイター] - トムソン・ロイター傘下の投資情報会 社リッパーが13日公表した米国を拠点とするファンドの週間資金動向(12日ま での週)によると、地政学リスクの高まりを背景に、安全な逃避先を求める資金が 国債ファンドや金ファンドに流入した。 課税債券ファンドは10億ドルの純流入と、4週連続の流入となった。うち国 債ファンドへの流入額は3億9600万ドル。昨年12月以降、流入が続いている 投資適格級社債ファンドにも、9600万ドルが流入した。 非課税の米地方債ファンドには、2013年12月30日終了週以降で最大と なる16億ドルが流入。 株式投信は12億ドルの流出と、3週連続の流出。株式上場投信(ETF)は 25億ドルの流入だった。ETFはヘッジファンドなど機関投資家が売買の主体、 株式投信は個人投資家が主体とみられている。 海外株式ファンドには40億ドルの資金が流入。流入額は2015年12月3 0日以降で最大だった。 貴金属ファンドには2億9500万ドルが流入。2週連続の流入となった。 詳細は以下の通り。 Sector Flow Chg ($Bil) % Assets Assets ($Bil) Count All Equity Funds 1.378 0.02 5,723.560 11,618 Domestic Equities -2.402 -0.06 4,054.624 8,309 Non-Domestic Equities 3.780 0.23 1,668.936 3,309 All Taxable Bond Funds 1.022 0.04 2,378.526 5,854 All Money Market Funds -2.578 -0.11 2,316.295 1,016 All Municipal Bond Funds 1.628 0.44 373.776 1,396