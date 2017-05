Ｒ＆Ｂ女性グループ「シスター・スレッジ」のジョニさん死去

[ロサンゼルス 11日 ロイター] - 1970年代から80年代にかけて活躍したR&B女性グループ「シスター・スレッジ」のジョニ・スレッジさんが死去した。60歳だった。

グループの代理人が明らかにした。声明によると、ジョニさんは10日にアリゾナ州フェニックスの自宅で亡くなった。死因は確定されていない。

1971年にフィラデルフィア出身の4人姉妹で結成された同グループは「We Are Family」が世界的ヒットとなったが、「He's the Greatest Dancer」「Lost in the Music」なども有名。

2015年にローマ法王フランシスコがフィラデルフィアを訪問した際には、法王の前でパフォーマンスを披露した。