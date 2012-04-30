ＮＹＳＥユーロネクスト、第1四半期は3割強の減益

［ロンドン ３０日 ロイター］ 取引所運営大手のＮＹＳＥユーロネクストNYX.Nが発表した第１・四半期決算は、取引の縮小や費用増大に伴い利益が３割強減少し、株価は午前のニューヨーク市場での取引で４％強値下がりした。

利益は３２％減の１億２１００万ドル。売上高は１７％減の９億５２００万ドル。

デリバティブ（金融派生商品）取引部門の落ち込みが目立ち、ロンドン国際金融先物オプション取引所（ＬＩＦＦＥ）の取引は２８％減少した。デリバティブ収入は１億７６００万ドルと４分の１程度縮小した。

ドイツ取引所(DB1Gn.DE)との合併計画取り下げに伴い１６００万ドルを計上。その他の合併・撤退費用も合わせると３１００万ドルに膨らんだ。