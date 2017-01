[20日 ロイター] 米連邦準備理事会(FRB)が3月19─20日の連邦公開市場委員会(FOMC)後に発表した声明全文は次の通り。

1月のFOMC会合以降に入手した情報は、経済が昨年終盤の足踏み(pause )を経て緩やかな成長ペースに戻った(return to moderate economic growth )ことを示唆している。雇用市場の状況はここ数カ月に改善の兆しを見せている(have shown signs of improvement)が、失業率は依然高止まりしている。

家計支出や企業による固定投資は増加し、住宅セクターは一段と力強さを増した(strengthened further)が、財政政策の制約が幾分強まった(fiscal policy has become somewhat more restrictive)。

インフレは、主にエネルギー価格の変動を反映した一時的な変化を除き、FOMCの長期目標を幾分下回る水準で推移している。

法令で定められた責務に即し、FOMCは雇用最大化と物価安定の促進を目指している。

FOMCは、適切な緩和政策により経済成長が緩やかなペースで進み(will proceed at a moderate pace)、失業率はFOMCが2つの責務と整合すると考える水準に向けて段階的に低下すると予想している。

FOMCは依然、経済見通しに下方リスクがあるとみている。

またインフレは中期的に、FOMCの目標である2%かそれを下回る水準で推移する公算が大きいと想定している。