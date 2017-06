映画「ジュマンジ」リメイク版、ザ・ロックらスター勢ぞろい

バルセロナで開催中の映画コンベンション「シネヨーロッパ2017」で、米俳優ジャック・ブラックが今年12月公開予定の「Jumanji: Welcome to the Jungle(原題)」のPRを行った。写真は昨年1月撮影(2017年 ロイター/Danny Moloshok)