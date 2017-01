[22日 ロイター] - 英音楽誌Qによる音楽賞「2014年Qアワード」の授賞式が22日、ロンドンで行われ、英ロックバンドのカサビアンがベスト・ライブアクト賞とベストアクト・イン・ザ・ワールド賞をダブル受賞した。

ベストアルバム賞には英ロックバンド、エルボーの「The Take Off And Landing Of Everything」が輝いた。

このほか、80年代にチャートを席巻した英ポップグループ「カルチャー・クラブ」がアイドル賞を受賞。クラシックアルバム賞には、英ロックバンド「ピンク・フロイド」がリリースした1973年の名盤「狂気」が選ばれている。