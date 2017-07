アングル：北朝鮮との最前線、おとぎ話が覆い隠す韓国の悪夢

7月26日、休戦から64年を27日に迎える朝鮮戦争で休戦協定が協議された板門店への玄関口である韓国最北端の坡州市では、北朝鮮による大陸間弾道ミサイルの発射実験で高まっている緊張などみじんも感じられない。写真は、自分で造った地下シェルターで写真撮影に応じるWoo Jong-ilさん。同市で14日撮影(2017年 ロイター/Kim Hong-Ji)Resident Woo Jong-il poses for photographs inside his private bunker at his house near the...

Reuters/Kim Hong-Ji