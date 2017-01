北米映画興行収入トップ10

[26日 ロイター] - 映画スタジオの推計に基づきロイターが26日にまとめた5月24日─26日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 1 (*) Fast & Furious 6............................9850万ドル 2 (*) The Hangover Part III.......................4240万ドル 3 (1) Star Trek Into Darkness.....................3800万ドル 4 (*) Epic........................................3420万ドル 5 (2) Iron Man 3..................................1940万ドル 6 (3) The Great Gatsby............................1370万ドル 7 (8) Mud.........................................190万ドル 8 (6) 42..........................................120万ドル 9 (5) The Croods..................................120万ドル 10 (7) Oblivion....................................80万ドル