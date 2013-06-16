北米映画興行収入トップ10

［１６日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターが１６日にまとめた６月１４日─１６日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位1 (*) Man of Steel.......................... １億１３１０万ドル
2 (*) This is the End........................２０５０万ドル
3 (3) Now You See Me.........................１０３０万ドル
4 (2) Fast and Furious 6.....................９４０万ドル
5 (1) The Purge .............................８２０万ドル
6 (4) The Internship.........................７００万ドル
7 (5) Epic...................................６００万ドル
8 (6) Star Trek Into Darkness................５７０万ドル
9 (7) After Earth............................３６０万ドル
10 (9) Iron Man 3.............................２９０万ドル
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