北米映画興行収入トップ10

[30日 ロイター] - 映画スタジオの推計に基づきロイターが30日にまとめた6月28日─30日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

1 (1) Monsters University....................4620万ドル

2 (*) The Heat.....................................4000万ドル

3 (2) World War Z..............................2980万ドル

4 (*) White House Down....................2570万ドル

5 (3) Man of Steel...............................2080万ドル

6 (4) This Is the End...........................870万ドル

7 (5) Now You See Me.......................550万ドル