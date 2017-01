北米映画興行収入トップ10

[8日 ロイター] - 映画スタジオの推計に基づきロイターが8日にまとめた9月6日─8日の北米映画興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 1 (*) Riddick.............................1870万ドル 2 (1) Lee Daniels' The Butler.............890万ドル 3 (5) Instructions Not Included...........810万ドル 4 (3) We're the Millers...................790万ドル 5 (4) Planes..............................430万ドル 6 (2) One Direction: This is Us...........410万ドル 7 (6) Elysium.............................310万ドル 8 (11) Blue Jasmine........................270万ドル 9 (9) Percy Jackson: Sea of Monsters......250万ドル 10 (8) The World's End.....................230万ドル