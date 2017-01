[サンフランシスコ 15日 ロイター] - 米アップル(AAPL.O)は22日開催するメディアイベントで、タブレット端末「iPad(アイパッド)」の新機種を発表する見通し。

市場シェア維持に向けた圧力にさらされる中、米アマゾン・ドットコム(AMZN.O)のタブレット「キンドル・ファイア」の最新機種や韓国サムスン電子(005930.KS)の主力機種に対抗する。

アップルが15日、メディア関係者に送ったイベントへの招待状には「われわれが手掛けることはまだたくさん残されている(We still have a lot to cover)」と書かれている。