北米映画興行収入トップ10

[ロサンゼルス/ニューヨーク 15日 ロイター] -映画スタジオの推計に基づきロイターが15日にまとめた12月13日─15日の北米映画興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

1 (*) The Hobbit.............................7370万ドル

2 (1) Frozen.................................2220万ドル

3 (*) Tyler Perry's A Madea Christmas........1600万ドル

4 (2) The Hunger Games: Catching Fire........1320万ドル

5 (4) Thor: The Dark World................... 270万ドル

6 (3) Out of the Furnace..................... 230万ドル

7 (5) Delivery Man........................... 190万ドル