男子ゴルフ＝ＰＧＡ最新賞金ランキング

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［１６日 ロイター］ - 米プロゴルフ協会（ＰＧＡ）が発表した最新賞金ランキング。
１．ライアン・ムーア（米国）．．．．．．．．．．．．1,520,350ドル
２．ダスティン・ジョンソン（米国）．．．．．．．．．1,400,000
３．ハリス・イングリッシュ（米国）．．．．．．．．．1,361,817
４．ジミー・ウォーカー（米国）．．．．．．．．．. . 1,330,500
５．ウェブ・シンプソン（米国）．．．．．．．．．．．1,251,417
６．クリス・カーク（米国）．．．．．．．．．．．．．1,072,308
７．ジェイソン・ボーン（米国）．．．．．．．．．．． 859,000
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