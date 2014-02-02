北米映画興行収入トップ10

Life |
［ロサンゼルス／ニューヨーク ２日 ロイター］ -映画スタジオの推計に基づきロイターが２日にまとめた１月３１日─２月２日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 1 (1) Ride Along..............................１２３０万ドル 2 (4) Frozen.................................. ９３０万ドル 3 (*) That Awkward Moment..................... ９００万ドル 4 (3) The Nut Job............................. ７６０万ドル 5 (2) Lone Survivor ......................... ７２０万ドル 6 (5) Jack Ryan: Shadow Recruit............... ５４０万ドル 7 (*) Labor Day........................ ...... ５３０万ドル 8 (7) American Hustle......................... ４３０万ドル 9 (9) The Wolf of Wall Street................. ３６０万ドル 10 (6) I, Frankenstein......................... ３５０万ドル
- ロイターをフォローする
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文