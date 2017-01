北米映画興行収入トップ10

[ロサンゼルス/ニューヨーク 9日 ロイター] -映画スタジオの推計に基づきロイターが9日にまとめた2月7─9日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 1 (*) The LEGO Movie .........................6910万ドル 2 (*) The Monuments Men.......................2270万ドル 3 (1) Ride Along ............................ 940万ドル 4 (2) Frozen.................................. 690万ドル 5 (3) That Awkward Moment..................... 550万ドル 6 (5) Lone Survivor ......................... 530万ドル 7 (*) Vampire Academy......................... 410万ドル 8 (4) The Nut Job............................. 380万ドル 9 (6) Jack Ryan: Shadow Recruit............... 360万ドル 10 (7) Labor Day............................... 320万ドル