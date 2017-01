北米映画興行収入トップ10

[ロサンゼルス/ニューヨーク 2日 ロイター] -映画スタジオの推計に基づきロイターが2日にまとめた2月28日─3月2日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 1 (*) Non-Stop ..............................3000万ドル 2 (*) Son of God.............................2650万ドル 3 (1) The Lego Movie.........................2100万ドル 4 (3) The Monuments Men .....................500万ドル 5 (2) 3 Days to Kill.........................490万ドル 6 (5) RoboCop................................450万ドル 7 (4) Pompeii................................430万ドル 8 (7) Frozen.................................360万ドル 9 (6) About Last Night........................340万ドル 10 (8) Ride Along.............................310万ドル