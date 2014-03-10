北米映画興行収入＝歴史アクション「３００」の続編が初登場首位

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［ロサンゼルス／ニューヨーク ９日 ロイター］ -映画各社や調査会社レントラックの推計に基づく３月７─９日の北米映画興行収入ランキングは、アクション映画「３００帝国の進撃」（日本公開６月２０日）が４５００万ドル（約４６億４０００万円）で初登場首位を飾った。
同作は２００６年のヒット作「３００スリーハンドレッド」の続編で、古代ギリシャを舞台とした作品。興収予想の３５００万─４０００万ドルを上回った。
２位はドリームワークスの新作アニメ「Mr. Peabody &Sherman（原題）」の３２５０万ドル。続いて、先週初登場首位だったリーアム・ニーソン主演のアクション映画「Non-Stop（同）」が、１５４０万ドルで３位にランクインした。
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