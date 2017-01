Ｋ・リチャーズが児童書出版へ、祖父との思い出つづる

[ニューヨーク 11日 ロイター] -英ロックバンド「ローリング・ストーンズ」のギタリストで、その不良的な行動で有名なキース・リチャーズさん(70)が、今年9月に児童書を出版することになった。出版社が11日明らかにした。

「Gus & Me: The Story of My Granddad and My FirstGuitar(原題)」というタイトルの同書は、リチャーズさんが祖父を通じて初めて音楽やギターに触れた思い出などをつづった物語で、娘のセオドラさんがイラストを担当した。

ちょうど5人目の孫が生まれたばかりというリチャーズさんは、「孫と祖父母との特別な絆はユニークなもので、大切にすべきもの。これはそうした魔法のような瞬間の物語だ」とコメントした。

同書はハードカバー版と電子版で9月9日に発売される。