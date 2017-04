北米映画興行収入トップ10

[ロサンゼルス/ニューヨーク 16日 ロイター] -映画スタジオの推計に基づきロイターが16日にまとめた3月14─16日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。**は先週はトップ10圏外。 1 (2) Mr. Peabody & Sherman..................2120万ドル 2 (1) 300: Rise of an Empire.................1910万ドル 3 (*) Need for Speed.........................1780万ドル 4 (3) Non-Stop...............................1060万ドル 5 (*) Tyler Perry's The Single Mom's Club....830万ドル 6 (4) The Lego Movie.........................770万ドル 7 (5) Son of God....... .....................540万ドル 8 (**) The Grand Budapest Hotel...............360万ドル 9 (8) Frozen.................................210万ドル 10 (*) Veronica Mars..........................200万ドル