北米映画興行収入トップ10

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［ロサンゼルス／ニューヨーク １６日 ロイター］ -映画スタジオの推計に基づきロイターが１６日にまとめた３月１４─１６日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。**は先週はトップ１０圏外。 1 (2) Mr. Peabody & Sherman..................２１２０万ドル 2 (1) 300: Rise of an Empire.................１９１０万ドル 3 (*) Need for Speed.........................１７８０万ドル 4 (3) Non-Stop...............................１０６０万ドル 5 (*) Tyler Perry's The Single Mom's Club....８３０万ドル 6 (4) The Lego Movie.........................７７０万ドル 7 (5) Son of God....... .....................５４０万ドル 8 (**) The Grand Budapest Hotel...............３６０万ドル 9 (8) Frozen.................................２１０万ドル 10 (*) Veronica Mars..........................２００万ドル
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