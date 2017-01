Ｊ・レノンのアート作品が競売に、落札予想価格は計8000万円超

[ロンドン 21日 ロイター] -元ビートルズの故ジョン・レノンによる詩やスケッチが、6月4日に米ニューヨークでオークションに掛けられる。出品されるレノンに関連する個人コレクションとしては過去最大規模だという。競売大手サザビーズが21日明らかにした。

コレクションは英国の出版人、トム・マシュラー氏が所蔵するもの。レノンによる詩やいたずら書き、イラストなど89点が含まれており、落札予想価格は計約80万ドル(約8200万円)に上るとみられている。

これらの作品は、マシュラー氏がレノンを説得して出版した書籍「In His Own Write」(1964年)と「ASpaniard in the Works」(1965年)に収められている。