今世紀最も明るい「アイソン彗星」、最接近前に早くも縮小か

7月29日、今年11月末に太陽に最接近するとされる彗星「アイソン」だが、実は縮小がかなり進んでいるとの見方が出ている。写真は4月撮影のアイソン。提供写真(2013年 ロイター/NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team/Handout via Reuters)