北米映画興行収入＝「The Butler」が2週連続首位

8月25日、北米映画興行収入ランキングは、ホワイトハウスの執事として働いた黒人男性を描いた新作「Lee Daniels' The Butler(原題)」が、1700万ドル(約16億8000万円)で2週連続の首位となった。写真は提供映像から(2013年 ロイター/courtesy of the Weinstein Company)