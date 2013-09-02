北米映画興行収入トップ10

Life |
［１日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターが１日にまとめた８月３０日─９月１日の北米映画興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
1 (*) One Direction: This is Us...........１７００万ドル
2 (1) Lee Daniels' The Butler.............１４７０万ドル
3 (2) We're the Millers...................１２６０万ドル
4 (5) Planes..............................７８０万ドル
5 (*) Instructions Not Included...........７５０万ドル
6 (6) Elysium.............................６３０万ドル
7 (3) Mortal Instruments..................５２０万ドル
- ロイターをフォローする
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文