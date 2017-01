北米映画興行収入トップ10

[ロサンゼルス/ニューヨーク 22日 ロイター] - 映画スタジオの推計に基づきロイターが22日にまとめた9月20日─22日の北米映画興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 1 (*) Prisoners...........................2140万ドル 2 (1) Insidious: Chapter 2................1450万ドル 3 (2) The Family.......................... 700万ドル 4 (6) Instructions Not Included........... 570万ドル 5 (*) Battle of the Year.................. 500万ドル 6 (5) We're the Millers................... 470万ドル 7 (4) Lee Daniels' The Butler............. 430万ドル 8 (3) Riddick............................. 370万ドル 9 (*) The Wizard of Oz (3-D).............. 300万ドル 10 (7) Planes.............................. 290万ドル