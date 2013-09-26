サッカー＝セリエＡ、ローマが開幕5連勝で単独首位

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［ローマ ２５日 ロイター］ - サッカーのイタリア・セリエＡは２５日、各地で試合を行い、ローマはサンプドリアに２─０で勝利し、開幕５連勝で単独首位に立った。
ローマは後半２０分にＤＦメディ・ベナティアの個人技で均衡を破ると、同４３分にジェルビーニョが追加点を決めた。
４連勝中だったナポリはサッスオロと１─１で引き分け、勝ち点１３の暫定２位。昨季王者ユベントスはキエボに２─１で逆転勝ち。ナポリと勝ち点で並んだ。
ＡＣミランは終盤の２ゴールで、かろうじてボローニャと３─３で引き分け。勝ち点５で１２位と低迷が続く。ラツィオはカターニアを３─１で下した。
長友佑都のインテルは２６日にフィオレンティナと対戦する。
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