北米映画興行収入トップ10

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［ロサンゼルス／ニューヨーク １７日 ロイター］ -映画スタジオの推計に基づきロイターが１７日にまとめた１１月１５日─１７日の北米映画興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
1 (1) Thor: The Dark World................３８４０万ドル
2 (*) The Best Man Holiday................３０６０万ドル
3 (4) Last Vegas..........................８９０万ドル
4 (3) Free Birds..........................８３０万ドル
5 (2) Bad Grandpa.........................７７０万ドル
6 (6) Gravity.............................６３０万ドル
7 (5) Ender's Game........................６２０万ドル
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