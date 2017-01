中国軍機が防空圏で巡回、日韓機も事前通告なしに飛行

11月28日、中国人民解放軍は、沖縄県・尖閣諸島(中国名・釣魚島)を含む東シナ海上空に設定した防空識別圏(ADIZ)に複数の戦闘機と早期警戒機を送り圏内を巡回させた。写真は同軍航空機。10月撮影。資料写真(2013年 ロイター/Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan)