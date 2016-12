アカデミー授賞式、バイデン副大統領がレディー・ガガの曲紹介へ

[ワシントン 25日 ロイター] - 28日開催の第88回米アカデミー賞授賞式で、バイデン米副大統領が米歌手レディー・ガガの曲紹介を行うことが分かった。

ガガは、「ザ・ハンティング・グラウンド(原題)」で使われた楽曲「Til It Happens to You(原題、それがあなたに起こるまでは)」がアカデミー賞主題歌賞にノミネートされており、授賞式のパフォーマンスで披露する予定。

これは大学のキャンパスでの性的暴力を扱った曲。バイデン副大統領の報道官によると、副大統領は性的暴力撲滅に長年取り組んでおり、授賞式では、この問題について声を上げるよう観客らに訴えるという。

授賞式にはジル副大統領夫人も出席する。