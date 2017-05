ジョン・レノン著書の原稿や挿絵、ＮＹでオークションへ

[ニューヨーク 29日 ロイター] - ビートルズの元メンバー、故ジョン・レノンが1960年代に出版した著書2点の原稿や挿絵が、来週ニューヨークでオークションに掛けられる。競売会社サザビーズが29日明らかにした。

出品されるのは、レノンが1964年と65年に出版した「In His Own Write」と「A Spaniard in the Works」の原稿など89作品で、落札予想価格は合計85万─180万ドル(約8600万─1億8300万円)になるとみられる。

このイベントは、ビートルズが米人気テレビ番組「エド・サリバン・ショー」に初出演してから50周年となるのを記念して、6月4日に行われる。

他にも、ポール・マッカートニーが「In His Own Write」向けに書いた前書きの原稿なども出品される。