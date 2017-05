米アカデミー賞、多様性に富む候補に　「白人独占」から変化

[ロサンゼルス 24日 ロイター] - 24日に発表された第89回アカデミー賞の候補は、かつてないほど多様な人種の俳優や作品が選ばれた。

昨年は、ノミネートされた20人の俳優が、2年続けて全員白人だったことを受けて、「#OscarsSoWhite」(アカデミー賞は真っ白)と非難が巻き起こった。

今年は、「Fences(原題)」のデンゼル・ワシントンとビオラ・デイヴィス、「ムーンライト」のマハーシャラ・アリとナオミ・ハリス、「Hidden Figures」のオクタビア・スペンサーなど、各俳優部門で有色人種がノミネートされたことから、「#OscarsLessWhite」(アカデミー賞白さ薄まる)がツイッターのトレンドとなった。

「ラビング 愛という名前のふたり」のエチオピア系アイルランド人のルース・ネッガや、「LION/ライオン 25年目のただいま」のインド系英国人デブ・パテルもノミネートされた。

ロサンゼルスを舞台としたミュージカル映画「ラ・ラ・ランド」(日本公開2月24日)が最多の14ノミネートを獲得したが、黒人少年の成長を描いた「ムーンライト」(同2017年春)も作品賞など8部門で候補入りした。

また、1960年代にNASAで活躍した黒人女性たちを描いた「Hidden Figures」が作品賞にノミネートされた。同作は、北米映画興行収入ランキングで2週連続トップになるなど、北米で8400万ドル(約95億円)の興行収入を稼いだ。

長編ドキュメンタリー部門では、奴隷制廃止を定めた米国憲法修正第13条を題材にした「13th 憲法修正第13条」や、O・J・シンプソン事件を描いた「O.J.: Made in America」や、「I Am Not Your Negro」が候補となった。