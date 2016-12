10月開催のロンドン映画祭、Ｍ・ストリープ主演映画で開幕へ

[ロンドン 1日 ロイター] - 10月7─18日に英国で開催される第59回ロンドン映画祭のプログラムが1日、発表された。オープニングを飾るのは米女優メリル・ストリープ主演で女性参政権運動を描いた「Suffragette(原題)」。

同作品の欧州プレミア試写会ではストリープのほか、ヘレナ・ボナム・カーター、キャリー・マリガンら出演者がレッドカーペットを歩く。

オフィシャル・コンペティション部門には、戦争ドラマ映画「Beasts of No Nation(原題)」やカンヌ国際映画祭で最高賞に輝いた「Son of Saul(英題)」、ポーランド出身のイエジー・スコリモフスキ監督作品「11 Minutes(英題)」などが出品される。

また、オーストラリア出身の女優ケイト・ブランシェットが、英国映画協会(BFI)のフェローシップを授与されることになった。

同映画祭は、アップル創業者、故スティーブ・ジョブズ氏の伝記映画でマイケル・ファスベンダーが主演する「Steve Jobs(原題)」で幕を閉じる。