中国新華社、ミサイル配備めぐり韓国ロッテに厳しい論評

2月19日、中国の新華社は、韓国政府による高高度防衛ミサイル(THAAD)配備を容認した場合、ロッテグループは厳しい結果に直面することになると警告する論評を掲載した。写真はTHAADの発射実験。米国防総省提供(2017年 ロイター/ U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters/File Photo)