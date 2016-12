〔ロイター調査〕マレーシア中銀、9日は据え置き　リンギ安が懸念の1つ

[クアラルンプール 7日 ロイター] - ロイターのエコノミスト調査によると、 マレーシア中央銀行は9日の金融政策決定会合で政策金利 を3.25%に据 え置くと予想されている。インフレ率は穏やかに推移しているほか、経済成長率は今年下 期に上向くとみられている。 調査したエコノミスト15人全員が据え置きを予想した。 決定の内容は9日1000GMT(日本時間同日午後7時00分)に公表される予定 。 通貨リンギ への圧力が中銀の主要な懸念の1つとなっているもようだ。リンギ は今週、マレーシアがアジア金融危機のさなかだった1999年に通貨ペッグ制を導入し て以来の最安値水準まで下落した。 マレーシアの政府系ファンド、ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)を めぐる汚職疑惑とナジブ首相の関与を指摘する報道も出ている。 エコノミストの長期見通しをみると、15人中13人は政策金利が年内据え置かれる と予想。残りの2人は、現在の経済減速が続けば、第3・四半期までに25ベーシスポイ ントの利下げがあると見込んでいる。 Forecasts for Malaysia's July 9 interest rate (Overnight Policy Rate) decisi on: INDIVIDUAL OPR (pct) ESTIMATES July 9 Year-end f'cast f'cast Median 3.25 3.25 High 3.25 Low 3.25 May 7 decision 3.25 No. of 15 15 respondents Affin 3.25 3.25 AmInvestment 3.25 3.25 BA Merrill Lynch 3.25 3.0 (Q3) Bank Islam 3.25 3.25 DBS 3.25 3.25 Forecast Pte 3.25 3.25 HSBC 3.25 3.0 (Q3) ING 3.25 3.25 Kenanga 3.25 3.25 Maybank 3.25 3.25 Nomura 3.25 3.25 RAM 3.25 3.25 Standard 3.25 3.25 Chartered TA Securities 3.25 3.25 UOB 3.25 3.25