3月工作機械受注は1424億円、前年比＋22.6％＝工作機械工業会

［東京 １１日 ロイター］ - 日本工作機械工業会が１１日発表した３月工作機械受注額（速報値）は、前年比２２．６％増の１４２４億９２００万円となった。前月比では２８．１％増だった。

このうち、内需は前年比１．８％増（前月比２８．７％増）の５２１億７０００万円。外需は前年比３９．１％増（同２７．８％増）の９０３億２２００万円だった。