〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドルの買い越し額は約6週間ぶり高水準

［２４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（７月２１日までの週）によると、主要６通貨（円、ユ ーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル買い越し額は 約６週間ぶりの高水準だった。 ドル買い越し額（ＣＦＴＣの発表に基づきロイターが算出）は２９７億７０００万ド ルと３週連続で増加、６月９日以来の高水準となった。前週は２７２億９０００万ドル。 ドル指数 は今月、現時点までに１．８％上昇した。６月は１．５％下落した。 ユーロ売り越しは１１万２９７６枚となり、前週の１０万７７８１枚から増加した。 一方、メキシコペソの売り越しは８万１４２４枚に増加、過去最高を記録した。米利 上げに伴う資金流出への警戒感から、ペソにはこのところ強い下げ圧力がかかっている。 詳細は以下の通り。 円 July 21, 2015 Prior week week Long 50,899 49,167 Short 113,213 96,538 Net -62,314 -47,371 ユーロ July 21, 2015 Prior week week Long 65,728 62,676 Short 178,704 170,457 Net -112,976 -107,781 ポンド July 21, 2015 Prior week week Long 35,141 32,162 Short 56,609 56,361 Net -21,468 -24,199 スイスフラン July 21, 2015 Prior week week Long 9,881 6,498 Short 6,464 3,417 Net 3,417 3,081 カナダドル July 21, 2015 Prior week week Long 41,443 38,177 Short 85,011 78,903 Net -43,568 -40,726 豪ドル July 21, 2015 Prior week week Long 52,330 54,936 Short 93,180 88,477 Net -40,850 -33,541 メキシコペソ July 21, 2015 Prior week week Long 21,371 19,965 Short 102,795 92,683 Net -81,424 -72,718 ニュージーランドドル July 21, 2015 Prior week week Long 13,200 13,504 Short 29,154 33,158 Net -15,954 -19,654 ＊詳細は以下をご覧ください。 here