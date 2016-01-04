〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越し額が減少

［４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が４日発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（１２月２９日までの１週間）によると、主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドルの買い越し額は前週から減少した。

ドルの買い越し額（ＣＦＴＣの発表に基づいてロイターが算出）は３１８億ドル。前週は３２８億ドルだった。３週連続で４００億ドルを下回っている。

ドルの買い越し額は昨年１１月下旬に記録した４４０億ドルから約２８％減少している。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１２月中旬に利上げを開始したが、その後の利上げの回数をめぐる不透明感がドルの魅力を低下させている。

ただドル指数 は２０１５年に９．３％上昇した。上昇は３年連続。

円の売り越しは減少が続き、１万７２２６枚と昨年１０月以来の低水準。

円 は１５年に０．５％上昇した。

詳細は以下の通り。

円

29 Dec 2015 Prior week

week Long 45,008 37,677 Short 62,234 68,044 Net -17,226 -30,367

ユーロ

29 Dec 2015 Prior week

week Long 66,973 70,509 Short 227,523 231,556 Net -160,550 -161,047

ポンド

29 Dec 2015 Prior week

week Long 40,476 42,075 Short 71,498 68,736 Net -31,022 -26,661

スイスフラン

29 Dec 2015 Prior week

week Long 26,836 27,646 Short 23,272 24,894 Net 3,564 2,752

カナダドル

29 Dec 2015 Prior week

week Long 47,598 43,455 Short 108,385 99,482 Net -60,787 -56,027 豪ドル

29 Dec 2015 Prior week

week Long 44,766 49,122 Short 62,311 69,976 Net -17,545 -20,854 メキシコペソ

29 Dec 2015 Prior week

week Long 30,566 28,736 Short 87,953 85,455 Net -57,387 -56,719

ニュージーランドドル

29 Dec 2015 Prior week

week Long 14,971 14,946 Short 15,117 15,167 Net -146 -221

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