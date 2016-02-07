〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越しが10月以来の低水準

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［５日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が５日発表したＩＭＭ通 貨先物の非商業（投機）部門の取組（２月２日までの１週間）によると、主要６通貨（円 、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル買い越し 額は１０月第３週以来の低水準となった。 ドルの買い越し額（ＣＦＴＣの発表に基づきロイターが算出）は１８２億ドルと前週 の２３８億５０００万ドルから減少した。買い越し額の縮小は６週間連続で、１５週間ぶ りに２００億ドルを割り込んだ。 中国経済の減速や原油安を背景とした金融市場の緊張により、米連邦準備理事会（Ｆ ＲＢ）の利上げペースが一段と遅れるとの見方が広がった。 ユーロの売り越しは８万７０７３枚と前週の１２万７２１５枚から減少し１０月下旬 以来の低水準となった。 円の買い越し額は３万７２４５枚。前週は５万００２６枚だった。日銀が先週マイナ ス金利を導入したことから円の先安観が強まっている。 詳細は以下の通り。 円 Feb. 2, 2016 week Prior week Long 82,108 92,628 Short 44,863 42,602 Net 37,245 50,026 ユーロ Feb. 2, 2016 Prior week week Long 96,012 71,446 Short 183,085 198,661 Net -87,073 -127,215 ポンド Feb. 2, 2016 Prior week week Long 32,737 34,696 Short 77,755 82,233 Net -45,018 -47,537 スイスフラン Feb. 2, 2016 Prior week week Long 25,970 24,932 Short 30,665 29,435 Net -4,695 -4,503 カナダドル Feb. 2, 2016 Prior week week Long 30,069 32,767 Short 82,489 99,586 Net -52,420 -66,819 豪ドル Feb. 2, 2016 Prior week week Long 51,397 46,281 Short 77,565 79,079 Net -26,168 -32,798 メキシコペソ Feb. 2, 2016 Prior week week Long 24,958 28,487 Short 103,552 105,094 Net -78,594 -76,607 ニュージーランドドル Feb. 2, 2016 Prior week week Long 13,492 15,166 Short 21,928 20,566 Net -8,436 -5,400 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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