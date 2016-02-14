〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越しが1年半ぶりの低水準

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［１２日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が１２日発表したＩＭ Ｍ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（２月９日までの１週間）によると、主要６通貨 （円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル買い 越し額は２０１４年７月中旬以来の低水準となった。 ドルの買い越し額（ＣＦＴＣの発表に基づきロイターが算出）は１２６億ドルと前週 の１８２億ドルから減少した。買い越し額の縮小は７週間連続で、２００億ドルを割り込 んだのは２週間連続。 世界株安と原油相場の下落を背景としたボラティリティーの高まりにより、ドルの見 通しは年初から悪化。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げペースが一段と遅れる可能性 がある。 ユーロの売り越しは６万３３１４枚と前週の８万７０７３枚から減少し、昨年１０月 第３週以来の低水準となった。 円の買い越しは４万３２３２枚。前週は３万７２４５枚だった。 詳細は以下の通り。 円 09 Feb 2016 Prior week week Long 75,811 82,108 Short 32,579 44,863 Net 43,232 37,245 ユーロ 09 Feb 2016 Prior week week Long 114,607 96,012 Short 177,921 183,085 Net -63,314 -87,073 ポンド 09 Feb 2016 Prior week week Long 31,025 32,737 Short 67,325 77,755 Net -36,300 -45,018 スイスフラン 09 Feb 2016 Prior week week Long 20,356 25,970 Short 27,624 30,665 Net -7,268 -4,695 カナダドル 09 Feb 2016 Prior week week Long 27,279 30,069 Short 79,214 82,489 Net -51,935 -52,420 豪ドル 09 Feb 2016 Prior week week Long 64,020 51,397 Short 69,646 77,565 Net -5,626 -26,168 メキシコペソ 09 Feb 2016 Prior week week Long 41,732 24,958 Short 88,254 103,552 Net -46,522 -78,594 ニュージーランドドル 09 Feb 2016 Prior week week Long 13,666 13,492 Short 22,805 21,928 Net -9,139 -8,436 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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